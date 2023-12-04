В Новомосковске капитально отремонтируют детскую поликлинику

Фото минздрава Тульской области

Работы планируют завершить в первом полугодии 2024 года.

Капремонт детской поликлиники № 3, расположенной в Новомосковске на улице Орджоникидзе, проходит по программе модернизации первичного звена.

Здесь обслуживается около 11 тысяч пациентов. В ходе капремонта заменят инженерные коммуникации, выполнят отделочные работы, оборудуют зоны ожидания и отдыха, комнату для кормления. Комната здорового ребенка станет более комфортной и оснащенной.

— Проектировщики взяли за основу предложения медработников и родителей пациентов — пространство станет благоустроенным и современным. Лечение детей после ремонта будет проходить в более удобных для всех условиях, — сказала заведующая детским поликлиническим отделением № 3 Валентина Кузьмина.

Как сообщает пресс-служба минздрава Тульской области, ремонт планируют завершить в первом полугодии 2024 года.

На время проведения работ прием детей будет проводиться в основном корпусе стационара филиала № 1 по адресу: Рязанское шоссе, д. 2, 4-й этаж.