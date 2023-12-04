По каким адресам тулякам в декабре отключат газ

В декабре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов. Из-за этого абонентам временно отключат газоснабжение.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
4 декабря с 10.00 до 17.00
- ул. Ряжская, 18,
- ул. Токарева, 86-б.
5 декабря с 10.00 до 17.00
- ул. Токарева, 86-б.
6 декабря с 10.00 до 17.00
- ул. Ряжская, 17.
с 13.00 до 15.00
- ул. Токарева, 75.
18-19 декабря с 14.00 до 17.00
- ул. Железнодорожная, 28.
Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.