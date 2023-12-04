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По каким адресам тулякам в декабре отключат газ
Фото: АО «Тулагоргаз»

По каким адресам тулякам в декабре отключат газ

Публикуем график работ.

В декабре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов. Из-за этого абонентам временно отключат газоснабжение.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

4 декабря с 10.00 до 17.00

  • ул. Ряжская, 18,
  • ул. Токарева, 86-б.

5 декабря с 10.00 до 17.00

  • ул. Токарева, 86-б.

6 декабря с 10.00 до 17.00

  • ул. Ряжская, 17.

с 13.00 до 15.00

  • ул. Токарева, 75.

18-19 декабря с 14.00 до 17.00

  • ул. Железнодорожная, 28.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.

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