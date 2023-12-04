Туляки смогут исследовать звуки на выставке шумов

В Туле впервые пройдет звуковая выставка механических и электрических саунд-инсталляций. 8 декабря ее откроет куратор Пётр Айду. Экспозиция продлится до 20 февраля 2024 года.

Цель проекта: создание пространства взаимодействия с индустриальной тематикой, где посетители смогут погрузиться в удивительный мир звуков и исследовать свой опыт с механическими и электрическими устройствами. Основной акцент сделан на интерактивность и активное участие посетителей в процессе экспериментирования со звуком.

«Цех шума» впервые был создан в 2020 году в Калуге для фестиваля современного искусства «Мост» художником Юрием Мариным. Его творческий путь начался со стрит-арта в 2017 году, с 2018-го он начал заниматься саунд-артом, в 2019-м создал в Калуге галерею андеграундного искусства «Яма в гараже», в 2022 году участвовал в арт-резиденции Абастан в Армении, а в 2023 году состоялась первая персональная выставка в Суздале. Он нашел на заброшенном мебельном заводе сломанные детали, части станков и сделал их главным материалом проекта.

Предметы из бывших заводских цехов ожили и превратились в шумовые машины. Ассортимент включает более пяти наименований скрежетов, широкую линейку скрипов, а также шорохи, шелесты, воркования и трескотню различных сортов. Зритель сможет увидеть, потрогать, извлечь звуки из 13 электрических и механических машин.

Подробности о выставке на сайте кластера.