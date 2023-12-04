ТулГУ вошел в число лучших вузов России инженерно-технической направленности

Фото Дмитрия Дзюбина.

Рейтинги во второй раз составили Агентство RAEX при поддержке Фонда Андрея Мельниченко.

Рейтинги измеряют конкурентоспособность вузов в рамках двух групп специальностей. В естественно-математическую область включены такие направления, как математика, физика, химия, биология и фундаментальные науки о Земле.

В инженерно-технической области рассматривается широкий спектр инженерных направлений (энергетика, строительство, информатика и вычислительная техника, авиастроение, робототехника, легкая промышленность и др.).

На распределение мест в рейтингах влияли три фактора –востребованность выпускников на рынке труда, качество образования и научные результаты.

Как сообщает пресс-служба Фонда Андрея Мельниченко, в топ-50 рейтинга вузов в естественно-математической сфере вошли университеты 27 субъектов РФ. Наибольшая доля приходится на Москву (13 вузов) и Санкт-Петербург (5 вузов). Семь регионов России представлены в списке лучших двумя участниками и 18 субъектов — одним. Первое место в рейтинге занял Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, на второй позиции расположился МФТИ, «бронзу» получил Санкт-Петербургский государственный университет.

Исследования RAEX показали, что конкуренция в инженерно-технической сфере выше, чем в естественно-научной. В первом случае сразу 55 российских вузов сумели набрать свыше 20% от баллов университета, занявшего первое место. Что же касается области естественных наук и математики, то здесь налицо заметный разрыв между лидерами и середняками (а количество вузов, набравших не менее 20% от результата лидера, составило всего 35). Из-за разницы конкурентной среды различается и длина публикуемых списков: в естественно-математической сфере в итоговый рейтинг включены 50 вузов, а в инженерно-технической — 70.

В перечне лучших вузов в инженерно-технической сфере представлены учебные заведения 29 регионов России. В Москве расположены 17 из них, в Санкт-Петербурге — 10 (в прошлом выпуске рейтинга — восемь). Также следует отметить высокий результат Республики Татарстан, представленной в инженерном рейтинге сразу шестью участниками. Следом идут Томская и Ростовская области — по три университета в списке лучших.

По сравнению с исследованием 2021 года, в списке появилось два новых субъекта федерации, университеты которых ранее не были представлены в инженерном рейтинге. Это Волгоградская и Тульская области.

ТулГУ занял 61 место.

На первом месте в инженерно-технической сфере — вновь Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, «серебро» досталось МФТИ, а на третьей ступени впервые расположился МГУ им. М. В. Ломоносова, потеснивший НИЯУ МИФИ.

Полный инженерный рейтинг — по ссылке, рейтинг вузов по естественно-математическому направлению — здесь.