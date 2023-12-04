Туляки могут пожаловаться в Роспотребнадзор на некачественные детские подарки

Фото из архива Myslo

Региональный Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков.

Телефоны «горячей линии» работают по будням с 09:00 до 18:00. Перерыв –с 12:00 до 13:00. В пятницу — до 16:45.



Отдел надзора за питанием населения:

8 (4872) 37-32-57, 37-40-75.

Отдел защиты прав потребителей:

8 (4872) 55-55-50.

Отдел надзора по гигиене детей и подростков:

8 (4872) 37-39-71.

Алексинский территориальный отдел:

8 (48753) 4-09-30, 4-09-07.

Ефремовский территориальный отдел:

8 (48741) 6-54-56, 6-10-11.

Новомосковский территориальный отдел

8 (48762) 6-42-06.

Щекинский территориальный отдел

8 (48751) 5-37-37.

Консультацию специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» можно получить по будням с 10:00 до 16:00. Перерыв с 12:00 до 13:00 по телефонам:



в Туле:

8 (4872) 77-31-15, 22-33-51;



в Алексине:

8 902 846-10-81;



в Новомосковске:

8 (48762) 6-56-62, 6-51-61, 6-51-68.