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Туляки могут пожаловаться в Роспотребнадзор на некачественные детские подарки
Фото из архива Myslo

Туляки могут пожаловаться в Роспотребнадзор на некачественные детские подарки

Обратиться к санитарным врачам можно на «горячую линию».

Региональный Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков.
Телефоны «горячей линии» работают по будням с 09:00 до 18:00. Перерыв –с 12:00 до 13:00. В пятницу — до 16:45.

Отдел надзора за питанием населения:

  • 8 (4872) 37-32-57, 37-40-75.

Отдел защиты прав потребителей:

  • 8 (4872) 55-55-50.

Отдел надзора по гигиене детей и подростков:

  • 8 (4872) 37-39-71.

Алексинский территориальный отдел:

  • 8 (48753) 4-09-30, 4-09-07.

Ефремовский территориальный отдел:

  •  8 (48741) 6-54-56, 6-10-11.

Новомосковский территориальный отдел

  • 8 (48762) 6-42-06.

Щекинский территориальный отдел

  •  8 (48751) 5-37-37.

Консультацию специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» можно получить по будням с 10:00 до 16:00. Перерыв с 12:00 до 13:00 по телефонам:

в Туле:
8 (4872) 77-31-15, 22-33-51;

в Алексине:
8 902 846-10-81;

в Новомосковске:
8 (48762) 6-56-62, 6-51-61, 6-51-68.

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