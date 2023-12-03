Исследование: только один из девяти туляков будет смотреть телевизор в новогоднюю ночь

Фото телеканала Россия.

Только 1 из 9 горожан будет смотреть голубые огоньки по телевизору. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Тулы.



Музыкальные развлекательные передачи в новогоднюю ночь собираются смотреть 11% туляков, 34% включат их для фона. 45% не будут смотреть огоньки 31 декабря.

Женщины чаще мужчин смотрят новогодние передачи и включают их в фоновом режиме. Аудитория голубых огоньков выше среди горожан с детьми, чем среди бездетных. Среди молодых респондентов поклонников таких телепередач меньше, чем среди тех, кто старше.



Время проведения: 28 ноября — 1 декабря 2023 года.