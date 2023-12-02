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Тульские десантники спасли в зоне СВО шестерых щенят: им нужен дом!
Фото: комитет ветеринарии Тульской области

Тульские десантники спасли в зоне СВО шестерых щенят: им нужен дом!

Сейчас малыши находятся в приюте и очень ждут своих любящих хозяев.

Военнослужащие Тульской 106-й гвардейской дивизии ВДВ, находящиеся в зоне специальной военной операции, спасли нескольких щенков. Судя по всему, их мать погибла, поэтому малышам грозила голодная смерть.

Двоих щенков военные смогли пристроить в Луганске, а шестерых переправили в Тулу. Как сообщает комитет ветеринарии Тульской области, при участии заместителя председателя Совета регионального отделения СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Дмитрия Андросова их временно разместили в приюте ООО «Континент +».

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Эти очаровательные малыши ждут своих новых хозяев! Всю необходимую информацию можно получить по телефонам: 72-76-21, 8(963)933-35-35, 8(960)610-35-35, либо в приюте по адресу: Тула, пос. Сергиевский, ул. Садовая, д. 1.

сегодня, в 12:19 +3
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