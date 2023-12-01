Мягкая и снежная: синоптики дали новый прогноз на зиму

Фото Алексея Пирязева.

По статистике, если ноябрь теплый, а он в этом году на 1,3 градуса превысил норму, то в 67% случаев декабрь должен быть более холодным. Долгосрочный прогноз это подтверждает — первый месяц зимы выдастся по-зимнему суровым. Об этом говорят синоптики погодного центра «Фобос».

Декабрь в Центральной России прогнозируется на 1-1,5 холоднее нормы, а по количеству снега — с 20% превышением над многолетним значением (норма: ночь −8,6, день −3,5, осадки — 56 мм).

Январь ожидается на 2-3 градуса теплее нормы с 10% превышением нормы по осадкам (норма: ночь −12,3, день −6,5, осадки — 42 мм).

Февраль будет на 3-3,5 градуса выше нормы, а осадков выпадет на 30% больше положенного (норма: ночь −11,1, день −4,2, осадки — 36 мм).

— Если оценивать зиму в целом, то по температуре в норму впишется только северо-запад России. На остальной территории нашей страны среднесезонная температура будет на 1-3 градуса, на юге Урала и Западной Сибири — на 3-5 градусов выше параметров метеостатистики. Небольшой переизбыток снега прогнозируется в средних широтах, — говорят синоптики.

Зима будет мягкой и снежной.