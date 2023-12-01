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Дочь сотрудника тульского МЧС выступит на телепроекте «Синяя птица»
Фото: smotrim.ru.

Дочь сотрудника тульского МЧС выступит на телепроекте «Синяя птица»

Пятилетняя Арина продемонстрирует на сцене номер с цирковым искусством.

Дочь сотрудника тульского МЧС Арина Дементьева примет участие во Всероссийском конкурс юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия 1». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

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В каждом выпуске участники представляют разнообразные виды искусства. Пятилетняя Арина продемонстрирует на сцене номер с цирковым искусством. Специальными гостями выпуска станут заслуженные артисты России, известные певцы и музыканты. 

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Выпуск с тулячкой можно увидеть в воскресенье, 3 декабря, на телеканале «Россия» в 18.00. 

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