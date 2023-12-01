Дочь сотрудника тульского МЧС выступит на телепроекте «Синяя птица»

Фото: smotrim.ru.

Пятилетняя Арина продемонстрирует на сцене номер с цирковым искусством.

Дочь сотрудника тульского МЧС Арина Дементьева примет участие во Всероссийском конкурс юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия 1». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В каждом выпуске участники представляют разнообразные виды искусства. Пятилетняя Арина продемонстрирует на сцене номер с цирковым искусством. Специальными гостями выпуска станут заслуженные артисты России, известные певцы и музыканты.

Выпуск с тулячкой можно увидеть в воскресенье, 3 декабря, на телеканале «Россия» в 18.00.