Тульские врачи спасли 800-граммового новорожденного с опасной патологией

Фото минздрава Тульской области

В октябре на 26-й неделе беременности у 35-летней тулячки родился мальчик с экстремально низкой массой тела — 800 граммов. Врачи подтвердили у малыша внутрижелудочковое кровоизлияние. При таком состоянии повышается риск нарушения психомоторного развития ребенка, формирования детского церебрального паралича, эпилепсии. Малышу требовалось нейрохирургическое вмешательство.

Операцию по установке временного шунта врачи Тульского перинатального центра провели вместе с врачом-нейрохирургом Российской детской клинической больницы.

— Установленный шунт используется для выведения лишней спинномозговой жидкости из головного мозга ребенка. Это уже третье подобное вмешательство в стенах перинатального центра, — сказал заместитель главного врача по детству Александр Протасеня.

Как сообщает региональный минздрав, сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. За его состоянием наблюдают анестезиологи-реаниматологи и неонатологи.

После выписки малыш будет наблюдаться в катамнестическом отделении перинатального центра: педиатры, неврологи и другие специалисты следят за правильным развитием недоношенных малышей и детей, перенесших критические состояния при рождении.

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