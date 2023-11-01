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В Тульском перинатальном центре выписали малыша, который родился весом 600 граммов
Фото из архива Myslo.

В Тульском перинатальном центре выписали малыша, который родился весом 600 граммов

Мальчик набрал необходимую массу тела.

В октябре в Тульском перинатальном центре родилось 716 малышей — 371 мальчик и 345 девочек. Среди них 14 двоен и одна тройня. Об этом сообщили на сайте медучреждения.

Из отделения патологии новорожденных и недоношенных были выписаны несколько «торопыжек». Все они родились с экстремально низкой массой тела: от 600 г до 900 г. Они находились под наблюдением врачей 3-4 месяца.

— До трех лет эти и другие малыши, родившиеся раньше срока, будут наблюдаться в отделении катамнестического наблюдения и восстановительного лечения детей, которое работает в областном перинатальном центре. Здесь дети будут находиться под наблюдением врачей педиатров, ортопедов, неврологов, — сообщили в центре.

 

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