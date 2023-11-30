В Туле наградят «серебряных» волонтеров

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Развитие «серебряного» добровольчества в регионе ведется в рамках проекта «Тульское долголетие». Он стартовал в марте 2021 года по поручению губернатора Алексея Дюмина. В этом году проект объединил более 300 тысяч представителей старшего поколения — почти 70% от общей численности пожилых людей в регионе.

— В каждом муниципалитете открыты центры поддержки добровольчества, они помогают развитию в том числе «серебряного» волонтерства. Жители старшего поколения проводят яркие акции и проекты, участвуют в муниципальных и региональных мероприятиях, получают грантовую поддержку, — отметил министр молодежной политики Алексей Давлетшин.

Жители старшего возраста помогают переселенцам и поддерживают участников СВО. В рамках акции #МЫВМЕСТЕ «серебряные» волонтеры собирают помощь, вяжут шерстяные носки, шьют балаклавы, изготавливают блиндажные свечи, тактические носилки, «сухой армейский душ», плетут маскировочные сети, сами готовят консервы для бойцов, передают мед, сублимированные супы и каши.

В Новомосковске открыт первый в Тульской области Добро.Центр «Молоды душой», который помогает наладить взаимодействие между волонтерами старшего поколения, в том числе с новых территорий, и остальным добровольческим сообществом.

На базе регионального ресурсного центра по развитию добровольчества «серебряные» волонтеры проводят круглые столы, где презентуют свои лучшие практики, обмениваются опытом, планируют участие в крупных выставках и мероприятиях. Так, в сентябре они участвовали в региональном форуме добровольцев «Дорогою добра», который проходил на базе отдыха «Шахтер», а в октябре — в VII Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев в Москве.

Подробно узнать о проекте «Тульское долголетие» и мероприятиях «серебряных» волонтеров можно на сайте www.dolgoletie71.ru, там же работает онлайн-запись на тематические занятия и мастер-классы.