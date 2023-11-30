Поступить на военную службу по контракту очень просто

Для этого нужно достигнуть совершеннолетия, быть здоровым и хотеть защищать Родину.

В Тульской области продолжается набор на военную службу по контракту в части ВДВ и сухопутные войска. Как рассказал начальник пункта отбора Антон Перевозчиков, сейчас наиболее востребованы штурмовики, но также нужны водители, операторы БПЛА, операторы-наводчики боевых машин пехоты, противотанковых комплексов. Все прошедшие отбор направляются на трехнедельную доподготовку в учебные части и только после этого следуют в зону специальной военной операции.

Антон Перевозчиков, начальник пункта отбора на военную службу по контракту:

Антон Перевозчиков — Благодаря тому, что наша 106-я воздушно-десантная дивизия успешно ведет свою боевую работу (а люди знают о ее хорошей подготовке, снабжении), чтобы служить именно в дивизии, приезжают из других регионов, со всей России. По согласованию с командиром части мы подбираем им должности, ребята идут на доподготовку, обучаются по предложенной специальности и убывают на выполнение боевых задач.

Пойти на службу может любой гражданин в возрасте от 18 до 60 лет, а если по узконаправленным специальностям — то до 65 лет. На период СВО возможность заключить контракт есть в том числе и у тех, кто был признан ограниченно годным и годным с незначительными ограничениями вне зависимости от образования.

О том, как поступить на службу в 106-ю воздушно-десантную дивизию, доступно и подробно описано на сайте служив106.рф. Там же можно оставить заявку, по которой с вами обязательно свяжутся и ответят на все интересующие дополнительные вопросы.

Жители Тульской области могут также задать вопросы о контрактной службе по номеру горячей линии 117 или 8 (4872) 56-19-90, зайти на сайт службапоконтракту.рф.

Сергей, представитель 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии:

Сергей — В день поступает около 100 звонков. В основном кандидатов интересуют льготы, как прибыть к месту службы, где они будут находиться после убытия на СВО, время обучения, материально-техническое обеспечение и другие вопросы.

Кроме того, граждане, призванные на военную службу по призыву, могут выбрать службу по контракту. Сделать это можно прямо на призывной комиссии или обратившись к командиру в своей части. Служба также будет продолжаться год, но уже с денежным довольствием соответствующего уровня.

Евгений, кандидат в контрактники:

Евгений — На военную службу по контракту решил пойти, во-первых, из-за финансовой составляющей и, во-вторых, чтобы проверить себя на военной службе. Близкие отнеслись к моему выбору с пониманием. До этого проходил с 1999 по 2001 год срочную службу. Специальность моя — стрелок, а на какой буду служить сейчас — решат Вооруженные силы.

Пункт отбора на военную службу по контракту

Тула, ул. Коминтерна, д. 28,

тел. (факс): (4872) 56−19−90,

а также военные комиссариаты по месту жительства.

Кроме того, можно позвонить на короткий номер 117.

служив106.рф. (телефон 8 (800)-2010-106)

службапоконтракту.рф