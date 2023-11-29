В Загородном проезде Тулы после ремонта открылось отделение МФЦ

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В помещении обновили зону, где посетители могут получать услуги самостоятельно – для них установили три гостевых компьютера.

28 ноября в Туле после ремонта открылось отделение многофункционального центра № 20 по адресу: Загородный пр-д, 3. Оно переведено в федеральный бренд «Мои документы».

Обновленный МФЦ посетил заместитель председателя правительства — министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.

— МФЦ региона активно внедряют новые принципы оказания услуг и создают дополнительные сервисы для посетителей. Это помогает не только сократить время пребывания заявителей в многофункциональном центре, но и сделать его более комфортным. Отделение № 20 расположено в густонаселенном районе города и востребовано среди жителей, — сказал Ярослав Раков.

В МФЦ обновили зону, где посетители могут получать услуги самостоятельно — для них установлено три гостевых компьютера. Организовано 16 универсальных окон приема. Ежедневно в МФЦ принимают более 400 обращений от жителей.

В зоне ожидания размещена площадка для книгообмена «Читай с МФЦ» — любой посетитель может не только взять книгу, но и принести туда свою.

В отделении установлен постамат для получения готовых документов по некоторым видам услуг: повторная выдача документов ЗАГС, справки об отсутствии судимости и административного наказания, о кадастровой стоимости, дополнительные услуги МФЦ. Заявители могут самостоятельно забрать готовые документы в удобное для них время.

В отдельном окне можно получить услуги по трудоустройству.

Директор ГБУ ТО «МФЦ» Екатерина Солтанова отметила, что все шесть отделений города Тулы перешли в бренд «Мои документы».

— Всего в Тульской области в федеральный бренд переведено уже 13 многофункциональных центров. В следующем году будут отремонтированы отделения в Новомосковске и Донском. Повышение качества и доступности услуг для граждан — наша приоритетная задача, — подчеркнула Екатерина Солтанова.