Туляки-ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС рассказали, почему не носят награды

В преддверии Дня ликвидатора, который отмечается 30 ноября, в Тульском диагностическом центре состоялся день открытых дверей. Здоровье пришли проверять туляки, которые участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ирина Тищенко, заведующая отделом специализированной диспансеризации:

Ирина Тищенко — Сегодня в Тульской области проживает порядка 1200 человек, которые принимали самое непосредственное участие в ликвидации аварии и пострадали от радиации. Это порядка 900 ликвидаторов и примерно 300 родившихся в населенных пунктах, расположенных вблизи АЭС, или эвакуированных из зоны отчуждения. Еще есть отдельная категория — ветераны подразделения особого риска. Это те, кто участвовал в ликвидации последствий Кыштымской аварии, Семипалатинске и служил на атомных подводных лодках.

Наблюдение за их здоровьем ведется с 1994 года, когда была организовано отделение специализированной диспансеризации. Сначала специалисты проводили выездные осмотры, заносили в национальный радиационный эпидемиологический регистр. Там же содержится информация о заболеваниях, а в случае смерти — причинах.

Сегодня проверка здоровья пострадавших от радиации ведется в рамках диспансеризации. Ирина Тищенко держит под контролем каждого и напоминает им о необходимости проходить диспансеризацию.

— В возрасте 40 лет у каждого уже было порядка десятка хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, — рассказывает врач. — Злокачественные образования щитовидной железы не так часты, но в случае выявления болезнь развивается более стремительно, чем у обычных людей. Также они страдают заболеваниями костно-мышечной системы, иммунитет страдает, часты неврологические заболевания — энцефалопатия.

Алексей Дьяченко, житель Ясногорска, отправился на ликвидацию последствий аварии в январе 1987 года.

— Мне было 22, отслужил уже тогда в армии и устроился работать на «Октаву», делал магниты для наушников и гарнитур. Среди рабочего дня мне позвонил брат и сказал, что пришла повестка. 17 января меня призвали, 19 января уже прибыл в часть под Чернобылем.

Говоря о том, страшно ли было ехать к месту аварии, Алексей отвечает однозначно — нет:

— Нас так воспитали. Мы военные и должны отдать долг Родине. А кроме того, еще ж никто ничего и не знал. Неизвестность! Мы не задумывались об опасности тогда и последствиях для своего здоровья.

В задачи личного состава части входила дезактивация центрального цеха ремонта третьего энергоблока. Под словом «дезактивация» пряталось банальное освобождение помещений от оборудования и мусора.

— Нам нужно было вынести всё оборудование из помещений энергоблока и отправить его на свалку, чтобы освободить от радиоактивного мусора. Дозиметрист проверял радиоактивность каждого участка, а затем сообщал: «Участок метр на два — подмести, на это отводится две минуты вдвоем». Радиационный фон был колоссальным! Поэтому нужно было всё делать быстро.

Дозиметрист следил за количеством радиации, которую получал каждый военный. Но уровень её был такой, что допустимый в день объем набрался уже за три часа. Дьяченко провел рядом с АЭС 56 дней.

Военная форма и «лепестки» — что-то наподобие современных масок — в таком виде выполняли работы военные.

— Практически сразу появился кашель. Кашляли все, независимо от того, есть вредные привычки или нет. По возвращении не сразу обратил внимание на здоровье, думал, просто дело в усталости. Никто ж не говорил нам, что ликвидация скажется на здоровье. Да и молодыми были, не задумывались сами.

Алексей скромно отмечает, что не чувствует себя героем от того, что является ликвидатором и непосредственно причастен к событию мирового масштаба.

— Я просто исполнил свой долг. И так считает практически каждый. У нас почти никто не носит ордена и медали — стесняются.

Несколько лет назад, когда я решил надеть медали на 9 Мая, меня спросили: «Вам что, каждый год их дают?» Стало неприятно.

Такого же мнения и 70-летний Анатолий Лунчев. Его призвали к ликвидации последствий чуть меньше чем через год после аварии — 5 марта 1987 года.

Анатолий Лунчев — Через несколько дней мы приехали на пятый энергоблок. Я был водителем, возил масло и солярку для транспорта, который вывозил оборудование с АЭС. На самой станции не был, но непосредственно рядом работал 96 дней. Дозиметры нам давали, но на самом деле это ничего не решало — мы просто должны были вечером по приезду сдать, а по утру взять новый. Сейчас могу сказать, что да, для меня важно было участие в такой большой работе, которая была важна для всей страны. Но хвалиться этим — лишнее. Нам поставили задачу, мы ее выполнили.

День ликвидатора отмечается 30 ноября. В этот день в 1986 году было закончено возведение саркофага, укрывающего разрушенный энергоблок Чернобыльской АЭС. Эта дата и стала официальным праздничным Днем ликвидатора или Днем саркофага.