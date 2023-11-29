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В клещах УК: два года жители многоэтажки не могут избавиться от управляющей компании

В клещах УК: два года жители многоэтажки не могут избавиться от управляющей компании

УК крепко вцепилась в дом и не хотела с ним расставаться ни при каких обстоятельствах. Борьба длилась с 2021 года.

Девятиэтажка на ул. Халтурина находится на обслуживании УК «Лига ЖКХ» с 2020 года. Тогда жители предоставили ей весьма выгодные условия. При тарифе в 20,81 руб. 30% (6,25 руб.) шло на содержание самой УК, 3 рубля полагалось оставлять на резерве дома, а остальные — 11,56 рублей с каждого квадратного метра — на выполнение работ, предусмотренных обязательным минимумом услуг УК.

Старшая по дому Людмила Зацаринная:

Людмила Зацаринная

— Систему с резервом дома я сама придумала. Резерв средств был необходим для проведения ремонта, например. Распоряжаться ими УК могла только на основании протокола собрания собственников квартир.

Первый год жители были довольны новой УК: работы выполнялись, отчеты предоставлялись, люди понимали, куда и сколько уходило средств.

— Мы писали в УК письмо с просьбой оплатить, например, установку освещения на лестнице, и она оплачивала. Все было хорошо. Но через год, видимо, УК поняла, что можно оставлять больше денег себе, и начались отказы в оплате работ. Мы тогда стали узнавать, как строится работа в других компаниях. Оказалось, что почти во всех на зарплаты офисным сотрудникам от тарифа тратится от 15 до 20%.

Тогда мы предложили нашей УК снизить тариф на обслуживание с 30 до 20%, а резерв дома увеличить с 3 до 5 рублей — как раз за счет уменьшения процента дохода самой управляющей компании до 20%. То есть иметь в месяц за обслуживание УК не 55 795, а 37 196 рублей. Если новые условия УК не примет, заявили, что будем ее менять. Директор УК Светлана Орлова сказала, чтобы мы проводили собрание и оформляли допсоглашение протоколом. Мы все сделали, принесли, но подписывать его она отказалась. Это было 29 июня 2021 года.

Жители решили перейти в УК «Элит дом». Предложили УК условия: 20% из тарифа в счет прибыли УК, 5 рублей — в резерв дома, а остальные деньги — на содержание жилья, при условии сохранения тарифа 20,81 руб. В «Элит дом» согласились. На собрании жителей решили расстаться с «Лигой ЖКХ».

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— Провели собрание, около 60% жителей согласились на смену УК на «Элит дом». Составили протокол и передали его в Государственную жилищную инспекцию. Как только сдали документы, «Лига ЖКХ» начала суетиться. Вечером кто-то быстренько обошел жителей и собрал подписи за решение перейти из «Элит дом» в «Лигу ЖКХ». Как такое решение вообще можно было принять, если нас еще не перевели?

Позже выяснили, что по документам инициатором оказался даже не собственник квартиры в нашем доме. Мы организовали еще одно собрание, разъяснили ситуацию, приняли повторно решение о смене УК и опять направили в ГЖИ. История повторилась. На наш протокол был подан еще один протокол. Мы запросили его вместе с приложением. Оказалось, что большая часть подписей подделана.

Совет дома обратился в суд с требованием признать протокол фальшивкой.

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В суде 15 жителей заявили о том, что их подписи подделаны. Районный суд признал протокол ничтожным. Но УК «Лига ЖКХ» подала апелляционную жалобу в областной суд.

— В общей сложности судебное разбирательство длилось год! За это время ни представители «Лиги ЖКХ», ни ГЖИ ни разу не явились на заседание. А вот с решением суда «управленцы» не согласились и подали на апелляцию. Параллельно в доме вновь пошли разговоры о том, что ходили люди и просили что-то подписать.

Я направила в ГЖИ письмо с просьбой предоставить информацию, поступали ли какие-либо документы относительно нашего дома на текущую дату. Начальник ГЖИ Ивченко ответил, что никаких документов не поступало.

В декабре 2022 года приходим в ГЖИ с решением уже областного суда, а руководитель инспекции говорит: «Я ждал, что вы придете! У меня вот еще один протокол». Как так? Ведь нам же отвечали, что новых документов по нашему дому не было. УК воспользовалась тем, что нам в тот период ремонтировали двор, а я сама уезжала в отпуск.

Прошли по квартирам, попросили людей отказаться от обвинений в подделке подписей: мол, раскаиваются, но в тюрьму не хотят.

Некоторые купились на жалость и подписали все, что те просили. Так мы и получили новый протокол о том, что остаемся с «Лигой ЖКХ».

Мы решили, что не будем опять судиться, чтобы не терять время, — проведем еще одно собрание и еще раз примем решение. Вынесли на повестку дня два вопроса: признать бездействие УК «Лига ЖКХ» и отдать дом на управление в «Элит дом». 58% жителей поддержали оба решения. Это уже был февраль 2023 года.

Провели собрание, передали его в ГЖИ. Но там началось: то это не так оформлено, то тут надо дописать… Мы кропотливо все исправляли и подавали вновь. В итоге процесс перехода все же начался. 16 мая 2023 года ГЖИ Тульской области издает приказ о переводе нас с 1 июня в управление «Элит дома». Мы уже было обрадовались. Но «Лига ЖКХ» подает в арбитражный суд. И он приостанавливает процедуру перевода.

Мы вновь вынуждены платить ей за содержание жилья. А за что? Она не составила план работ на год, в одностороннем порядке в прошлом году повысила тариф на рубль по услуге СОИ электроэнергии, искусственно увеличила площадь мест общего пользования: взяла в БТИ план дома и согласно ему стала начислять за ОДН.

Только этот план дома — от момента постройки, а сейчас общая площадь сократилась: многие жители узаконили перегородки на площадках, и эта площадь вошла в состав квартир, увеличив их.

УК же хитрит и за содержание жилья начисляет по реальным сведениям Росреестра, а за места общего пользования — по старым данным БТИ. Если все эти цифры сложить, то у нас дом за эти годы расширился.

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Жители опять оказались участниками судебного разбирательства: надо было оспорить в районном суде протокол, поданный «Лигой ЖКХ» в ГЖИ.

Как и во всех предыдущих случаях, суд встал на сторону старшей по дому.

Затем «Элит дом» в суде доказал, что ГЖИ Тульской области незаконно приостановила в июне перевод дома к ней в управление.

Согласно разъяснению Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 13 августа 2004 № 83 недопустимо приостановление действия актов, решений государственных и иных контролирующих органов, если есть основания полагать, что будет нарушен баланс интересов заявителя и третьих лиц. В данном случае вышло именно так: после приостановки процесса перевода дома к новой УК дата начала управления многоквартирным домом попала в зависимость от отмены спорных обеспечительных мер.

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Жители попросили ГЖИ Тульской области пояснить сложившуюся ситуацию, а заодно спросили, почему ни разу представитель ведомства за эти годы не пришел на судебное заседание.

В ГЖИ сообщили, что «в полномочия Инспекции не входит установление легитимности принятых решений, признание недействительными протоколов общих собраний собственников». Что касается участия в суде, то «суд не признавал явку Инспекции обязательной, все документы, запрашиваемые в рамках рассмотрения дел, в адрес суда направлены».

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сегодня, в 10:00 +7
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