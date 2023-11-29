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Из-за гололеда в Туле более 100 человек попали в травмпункт
Фото из архива Myslo.

Из-за гололеда в Туле более 100 человек попали в травмпункт

Такая статистика за пять дней.

Врачи Тульской больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина отмечают рост количества пациентов. За последние пять дней в в травмпункт обратились более 110 человек с травмами от падения на льду, госпитализированы 23 человека.

По данным минздрава, чаще при гололеде страдают пожилые люди, они подвержены переломам из-за повышенной хрупкости костей и меньшей эластичности связок и мышц. Среди частых травм у них — перелом шейки бедра, лучевой кости и предплечья. У более молодых пациентов — перелом лодыжки. Есть риск получить и черепно-мозговые травмы.

Врачи призывают беречь себя, так как правильно и быстро сгруппироваться при падении бывает очень сложно. При получении травмы травматологи настоятельно рекомендуют обратиться в медицинское учреждение.

Самостоятельно отличить перелом от ушиба сложно, так как симптомы этих травм схожи: отечность в месте повреждения, посинение и боль. При получении травмы необходимо обратиться в травмпункт. Если же перелом открытый, нужно вызвать скорую помощь по телефонам 103 и 112.

Адреса круглосуточных травмпунктов в Туле:

  • ул. Первомайская, 13,
  • ул. Чаплыгина, 13.

Круглосуточный детский травмпункт:

  • ул. Бондаренко, 39.

Жителям районов необходимо обращаться в районную больницу.

сегодня, в 14:38 0
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