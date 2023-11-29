Депутаты гордумы поддержали федерацию мотоспорта, дали помещение реконструкторам и наградили самбистов

Фото пресс-службы Тульской городской Думы

На очередном заседании Тульской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос о передаче Тульской областной федерации мотоциклетного спорта в безвозмездное пользование недвижимого муниципального имущества. Речь — о трассе для мотокросса, которая располагается на базе спортшколы «Металлург».

С докладом о деятельности общественной организации выступил председатель президиума ОО «ТОФМС» Сергей Щеглов. По его словам, федерация существует более 15 лет. За это время за счет личных средств членов общественной организации была создана трасса международного уровня, построена трибуна для зрителей, сцена, выполнены другие работы.

Тула неоднократно становилась площадкой для проведения соревнований различного уровня, в том числе всероссийского.

Мотоклуб также является участником различных социально значимых мероприятий.

С органами местного самоуправления налажен конструктивный диалог в рамках реализации проектов и акций спортивно-патриотической направленности.

Как подчеркнула глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева, поддержка спортивных объединений — одно из приоритетных направлений деятельности депутатского корпуса и администрации Тулы:

— Мы стараемся содействовать развитию различных видов спорта. Отрадно, что в нашем городе уже много лет активно развивается мотодвижение, которое объединяет более 100 спортсменов и любителей мотоциклетного спорта. Тульская федерация обладает определенной технической базой и автопарком, работает квалифицированный тренерский состав. Доказательство этому — проведение мотокроссов федерального масштаба. Важно, что активно занимается этим видом спорта молодежь, поскольку мотоспорт дает возможность не только проявить смелость и выносливость, но и прививает навыки обращения с техникой.

Депутаты поддержали ходатайство о предоставлении мототрассы в безвозмездное пользование единогласно.

Также депутаты поддержали ряд вопросов о передаче в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений. Так, принято решение о предоставлении общественной организации содействия культуре и просвещению города Тулы «Родные игры» помещения в пос. Михалково по ул. Белоусова, 29.





Организация была создана в 1998 году как клуб исторической реконструкции, спустя три года была зарегистрирована молодежная общественная организация. В 2005 году ей было передано в безвозмездное пользование нежилое здание бывшей сельской школы в пос. Михалково.

В 2006-м появился средневековый городок Центр «Витязь».

Воспитанниками клуба в период с 2001 по 2014 год стали более 2 тысяч человек. Они приняли участие более чем в 200 российских и международных турнирах по историческому фехтованию.

В 2012 году была создана школа игротехников, ее воспитанниками стали 1500 человек. Еженедельно занятия посещают более 100 человек.

Несколько лет назад организация выпустила интерактивную развивающую игру «Россия в деталях», в которой история и география страны, ее богатства, достижения в виде фактов и событий поданы в игровой форме.

Она представляет собой сочетание сборки большой карты России с познавательными тематическими викторинами. Проект применяется в образовательных и молодежных учреждениях. На базе разработанной технологии создана сборная карта Тульской области.





Заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов:

— Общественная организация хорошо известна в Туле. Она проводит серьезную патриотическую и образовательную работу. Их новый проект — игра, которая позволяет в увлекательной форме расширять познания о национальных, культурных, природных и исторических ценностях нашей страны и Тульского края. Проект смещает фокус с онлайн-игр на интерактивное обучение. Депутаты единогласно поддержали проект решения о предоставлении организации помещения в безвозмездное пользование.

Депутаты также поддержали проект о внесении изменений в Правила благоустройства территории МО город Тула.

Документ призван актуализировать нормы, касающиеся размещения мест или площадок накопления твердых коммунальных отходов, а также проведения зимней уборки города в соответствии с действующим законодательством и СанПиНами.

Корректировки определяют расстояние от мест (площадок) накопления ТКО до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Оно должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров. Допускается уменьшение расстояния, но не более чем на 25%.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева:

— Изменения в Правила благоустройства рассматривались на общественных обсуждениях с жителями в период с 18 октября по 19 ноября 2023 года. Внесенные корректировки определяют минимальное и максимальное расстояние от жилых домов и других объектов до мусорных контейнеров. Ни для кого не секрет, что нередко правила их установки не соблюдаются. Коммунальные службы монтируют площадки, не придерживаясь предусмотренных нормативов. В результате возникают конфликтные ситуации. Теперь в Правилах четко указано, какое расстояние должно быть выдержано.



В конце заседания Ольга Слюсарева вручила награды тулякам.

Медалью Тульской городской Думы «За активную гражданскую позицию» награждена Светлана Карцева — мать воина-десантника Сергея Карцева, который героически погиб в марте 2022 года, исполняя служебный долг в ходе специальной военной операции. Светлана Викторовна ведет активную общественную работу по поддержке семей военнослужащих, участников СВО.

В рамках празднования 85-летия самбо в России чествовали спортсменов и тренеров. Медали Тульской городской Думы «За активную гражданскую позицию» удостоен мастер спорта России по самбо и дзюдо, тренер-преподаватель спортивной школы «Металлург» Роман Ломиворотов.

За заслуги в развитии самбо в Туле благодарность главы муниципального образования город Тула объявлена тренерам-преподавателям тульских спортшкол: заслуженному мастеру спорта, двукратному чемпиону мира по борьбе самбо, серебряному призеру чемпионата мира, депутату Тульской городской Думы Дмитрию Шишкину, мастеру спорта России по самбо Олегу Иванкину, мастеру спорта России по самбо и дзюдо Юлии Мунич, Павлу Проничеву, Алексею Артюшину.

За многолетнюю общественно значимую деятельность и большой личный вклад в развитие местного самоуправления муниципального образования город Тула почетной грамотой Тульской городской Думы награжден депутат Тульской городской Думы Анатолий Кузнецов.