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Туристическому маршруту Тульской области присвоили статус национального
Фото Алексея Пирязева

Туристическому маршруту Тульской области присвоили статус национального

Маршрут объединяет Тулу, Савино, Поленово и Богородицк.

Экспертный совет при Минэкономразвития России присвоил статус национальных маршрутам Санкт-Петербурга, Тульской и Курской областей. Это позволит регионам претендовать на государственную поддержку в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также привлечь новых гостей и увеличить турпоток.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, Тульская область представила трехдневный Императорский маршрут, объединяющий Тулу, Савино, Поленово и Богородицк. Гостям предлагается посетить памятные места, связанные с императорской семьей. В программе также мастер-классы, знакомящие с народными промыслами. 

Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что участие в национальном маршруте станет дополнительным каналом продвижения региона.

— По поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина в Тульской области реализуется комплекс мер по развитию внутреннего туризма. Тульский «Императорский маршрут» будет способствовать увеличению туристического потока в регион, — сказал Григорий Лаврухин.

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Фотограф:
сегодня, в 14:04 −2
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