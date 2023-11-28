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В администрации Тулы прокомментировали проблемы с автобусом № 25
Фото из архива Myslo

В администрации Тулы прокомментировали проблемы с автобусом № 25

Из-за поломки транспорта люди не могли уехать три рейса подряд.

Вчера, 27 ноября, в редакцию Myslo написали туляки. По их словам, в Скуратово проблемы с автобусом № 25 Пос. Угольный — Тульский областной онкологический диспансер. Так, 27 ноября не было трех утренних рейсов: в 6.39; 6.56 и 7.15.

— Как добираться на работу? Управление транспорта отвечает, что автобусы сломаны. Везде передали, что поступили новые автобусы, все хорошо, а на деле — ни одного, — пишут туляки.

За комментарием Myslo обратился в администрацию Тулы. В управлении транспорта рассказали, что 27 ноября утром три рейса действительно отменили из-за технической неисправности. В ответе подчеркнули: с 19 октября на маршруты вышли 15 новых автобусов.

— Для упорядочивания работы на маршруте компаниям-перевозчикам указано на необходимость усиления контроля за выпуском и техсостоянием транспортных средств. До конца текущего года ожидается поступление еще 10 новых автобусов, которые выйдут на маршруты города.

Так, в 2024 году на маршруты запустят еще 99 новых автобусов. К концу следующего года планируется заменить до 80% подвижного состава. По мере поступления нового транспорта будет решаться вопрос о замене автобусов на маршруте № 25 для исключения неисполнения рейсов.

Автор:
сегодня, в 11:03 0
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администрация Тулыуправление транспорта

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