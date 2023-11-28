Новый циклон принесет мощные снегопады и ледяные дожди

Фото Алексея Пирязева

Нас снова ждет непогода.

Мощный южный циклон принёс в Европейскую Россию сильный ветер, снегопады и оттепели. В большинстве регионов ненастье уже утихло. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается похолодание — подтаявший снег станет замерзать, ожидаются ледяные дожди.

Холоднее всего будет в ночь на среду.

— Самые сильные морозы — до −13…−18 °С — ожидаются на северо-востоке Русской равнины. В центре страны под утро столбики термометров покажут вполне январские −8…−13 °С. И только на юге будет сравнительно тепло: 0…+5 °С, — говорят синоптики погодного центра «Фобос».

В среду погода снова резко испортится. Новый циклон устроит разгул стихии в южных областях. Местами за сутки выпадет около половины от месячной нормы осадков, а ветер усилится до 20–25 м/с.

До Центральной России непогода доберется к четвергу. Практически повторится понедельник: резко усилятся снегопады, ночью и утром возможны локальные ледяные дожди, а температура повысится до 0°.