Зарплата до 125 тысяч рублей: в Алексине пройдет ярмарка вакансий

28 ноября Кадровый центр «Работа России» приглашает жителей Алексина принять участие в ярмарке вакансий от промышленных предприятий с социальным пакетом и заработной платой до 125 тысяч рублей.
Работодатели готовы предложить более 150 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом и квалификацией.
Среди вакансий:
- начальник производства (в промышленности),
- контролер качества продукции и технологического процесса,
- экономист,
- токарь,
- инженер-технолог,
- специалист по связям с общественностью,
- водитель автомобиля,
- оператор станков с программным управлением 3 разряда — 5 разряда и др.
В программе открытого отбора свои вакансии представят:
- НПО «Тяжпромарматура»;
- АО «Алексинский опытный механический завод»;
- ФКП «Алексинский химический комбинат».
На площадке будут присутствовать специалисты Кадрового центра, которые смогут дать консультацию по подготовке к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела.
Ярмарка трудоустройства состоится 28 ноября в 14.00 по адресу: Алексин, ул. Мира, 10-а.