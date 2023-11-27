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Зарплата до 125 тысяч рублей: в Алексине пройдет ярмарка вакансий
Фото Центра занятости Тульской области.

Зарплата до 125 тысяч рублей: в Алексине пройдет ярмарка вакансий

Работодатели готовы предложить более 150 вакантных рабочих мест.

28 ноября Кадровый центр «Работа России» приглашает жителей Алексина принять участие в ярмарке вакансий от промышленных предприятий с социальным пакетом и заработной платой до 125 тысяч рублей. 

Работодатели готовы предложить более 150 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом и квалификацией. 

Среди вакансий:

  • начальник производства (в промышленности),
  • контролер качества продукции и технологического процесса,
  • экономист,
  • токарь,
  • инженер-технолог,
  • специалист по связям с общественностью,
  • водитель автомобиля,
  • оператор станков с программным управлением 3 разряда — 5 разряда и др. 

В программе открытого отбора свои вакансии представят: 

  • НПО «Тяжпромарматура»;
  • АО «Алексинский опытный механический завод»; 
  • ФКП «Алексинский химический комбинат».

На площадке будут присутствовать специалисты Кадрового центра, которые смогут дать консультацию по подготовке к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела. 

Ярмарка трудоустройства состоится 28 ноября в 14.00 по адресу: Алексин, ул. Мира, 10-а.

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