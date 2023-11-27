Зарплата до 125 тысяч рублей: в Алексине пройдет ярмарка вакансий

Фото Центра занятости Тульской области.

28 ноября Кадровый центр «Работа России» приглашает жителей Алексина принять участие в ярмарке вакансий от промышленных предприятий с социальным пакетом и заработной платой до 125 тысяч рублей.

Работодатели готовы предложить более 150 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом и квалификацией.

Среди вакансий:

начальник производства (в промышленности),

контролер качества продукции и технологического процесса,

экономист,

токарь,

инженер-технолог,

специалист по связям с общественностью,

водитель автомобиля,

оператор станков с программным управлением 3 разряда — 5 разряда и др.

В программе открытого отбора свои вакансии представят:

НПО «Тяжпромарматура»;

АО «Алексинский опытный механический завод»;

ФКП «Алексинский химический комбинат».

На площадке будут присутствовать специалисты Кадрового центра, которые смогут дать консультацию по подготовке к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела.

Ярмарка трудоустройства состоится 28 ноября в 14.00 по адресу: Алексин, ул. Мира, 10-а.