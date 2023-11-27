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Туляк заснял потоп в центре города: женщина переходила дорогу по колено в воде

Туляк заснял потоп в центре города: женщина переходила дорогу по колено в воде

Что толкнуло ее на такой отчаянный шаг — неизвестно.

Владимир Строкин поделился с редакцией кадрами, снятыми на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена в Туле. На записи запечатлено, как, несмотря на погоду, женщина «форсирует» затопленную улицу по колено в грязной жиже от растаявшего снега.

Напомним, это перекресток затапливает по несколько раз в год. Причина стандартная — ливневка не справляется с потоком воды.

Ранее мы сообщали о том, что утром 27 ноября улицы города затопило растаявшим снегом. Это привело к внушительным пробкам во всех районах города.

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 11:37 +1
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