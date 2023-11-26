В регионе объявлено метеопредупреждение из-за метели

Фото Алексея Пирязева

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-3 часа 26 ноября с сохранением вечером и ночью 27 ноября по территории Тульской области ожидается: сильный снег, переходящий в дождь, местами снежные заносы, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, усиление юго-западного ветра порывами до 17 м/с.