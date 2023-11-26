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В регионе объявлено метеопредупреждение из-за метели
Фото Алексея Пирязева

В регионе объявлено метеопредупреждение из-за метели

Непогода накроет Тульскую область в ближайшие часы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-3 часа 26 ноября с сохранением вечером и ночью 27 ноября по территории Тульской области ожидается: сильный снег, переходящий в дождь, местами снежные заносы, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, усиление юго-западного ветра порывами до 17 м/с.
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