8 из 10 тульских компаний повышали работникам зарплату в 2023 году

А каждая вторая планирует повышение в ближайшее время, сообщает SuperJob.

8 из 10 работодателей пересматривали зарплаты в течение последнего года*, а каждая вторая компания повысит или индексирует оклады в ближайшее время. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители компаний и трудоустроенные жители Тулы.

На повышение заработка в 2024 году надеется каждый второй работающий (53%). Чем моложе жители Тулы, тем больше они ждут пересмотра зарплат. На повышение чаще надеются те, кто зарабатывает больше.

Между тем 46% представителей компаний говорят, что работодатели уже производили повышение или индексацию зарплат в течение последних 6 месяцев. В каждой третьей организации оклады пересматривали от полугода до года назад (34%).



Таким образом, 8 из 10 работодателей увеличили зарплаты персонала в 2023 году, однако и новое повышение не за горами: каждый второй эйчар утверждает, что их компания планирует процедуру пересмотра окладов в ближайшее время.



*Время проведения опроса: 10—24 ноября 2023 года.

А вам повышали зарплату? Пишите в комментариях!

