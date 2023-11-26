  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. 8 из 10 тульских компаний повышали работникам зарплату в 2023 году - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
8 из 10 тульских компаний повышали работникам зарплату в 2023 году

8 из 10 тульских компаний повышали работникам зарплату в 2023 году

А каждая вторая планирует повышение в ближайшее время, сообщает SuperJob.

8 из 10 работодателей пересматривали зарплаты в течение последнего года*, а каждая вторая компания повысит или индексирует оклады в ближайшее время. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители  компаний и трудоустроенные жители Тулы.

На повышение заработка в 2024 году надеется каждый второй работающий (53%). Чем моложе жители Тулы, тем больше они ждут пересмотра зарплат. На повышение чаще надеются те, кто зарабатывает больше.

Между тем 46% представителей компаний говорят, что работодатели уже производили повышение или индексацию зарплат в течение последних 6 месяцев. В каждой третьей организации оклады пересматривали от полугода до года назад (34%).

Таким образом, 8 из 10 работодателей увеличили зарплаты персонала в 2023 году, однако и новое повышение не за горами: каждый второй эйчар утверждает, что их компания планирует процедуру пересмотра окладов в ближайшее время.

*Время проведения опроса: 10—24 ноября 2023 года.

А вам повышали зарплату? Пишите в комментариях!
 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 19:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
зарплатыработа
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячки завоевали золотые медали на международном турнире по эстетической гимнастике
Тулячки завоевали золотые медали на международном турнире по эстетической гимнастике
Главный судебный пристав региона рассмотрит обращения туляков
Главный судебный пристав региона рассмотрит обращения туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.