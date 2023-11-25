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Погода в Туле 25 ноября: небольшой снег и оттепель
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 25 ноября: небольшой снег и оттепель

Синоптики обещают низкое атмосферное давление.

В субботу в регионе будет облачно. Небольшой снег (до 1 мм за сутки), на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду. Ночью – от -5 до нуля, днём – от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление низкое – 725-730 мм рт. ст.

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