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В центре Тулы временно не будут продавать алкоголь

В центре Тулы временно не будут продавать алкоголь

Это связано проведением футбольного матча на стадионе «Арсенал»

Сегодня в 17.00 тульский клуб сыграет с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Администрация Тулы напоминает, что региональное законодательство запрещает продажу алкоголя в радиусе километра от места проведения массового мероприятия за три часа до его начала, во время проведения и в течение трех часов после завершения мероприятия. 

В связи с этим купить спиртное (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, и медовуху) в субботу в центре города можно будет только в течение двух часов – с 12.00 до 14.00. Напомним, из-за предстоящего матча в центре также ввели ограничения для транспорта.

сегодня, в 10:00 +1
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