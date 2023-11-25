В центре Тулы временно не будут продавать алкоголь

Сегодня в 17.00 тульский клуб сыграет с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Администрация Тулы напоминает, что региональное законодательство запрещает продажу алкоголя в радиусе километра от места проведения массового мероприятия за три часа до его начала, во время проведения и в течение трех часов после завершения мероприятия.

В связи с этим купить спиртное (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, и медовуху) в субботу в центре города можно будет только в течение двух часов – с 12.00 до 14.00. Напомним, из-за предстоящего матча в центре также ввели ограничения для транспорта.