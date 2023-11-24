Новомосковские пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 16.50. На место происшествия немедленно выехали два пожарных расчета и автолестница.

Пожарные добрались до адреса за пять минут, ещё четыре ушло на борьбу с огнём. 39-летний хозяин квартиры надышался угарного газа и был спасён звеном газодымозащитной службы. Его доставили в больницу.

В одной из комнат сгорели постельные принадлежности. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единиц техники. Причина пожара устанавливается.