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Новомосковские пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Новомосковские пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

ЧП произошло на ул. Шахтёрской в мкр. Сокольники.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 16.50. На место происшествия немедленно выехали два пожарных расчета и автолестница.

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Пожарные добрались до адреса за пять минут, ещё четыре ушло на борьбу с огнём. 39-летний хозяин квартиры надышался угарного газа и был спасён звеном газодымозащитной службы. Его доставили в больницу.

В одной из комнат сгорели постельные принадлежности. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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