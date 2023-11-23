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Метеопредупреждение: в ближайшие сутки в Тулу придут метели и ледяной дождь
Фото из архива Myslo

Метеопредупреждение: в ближайшие сутки в Тулу придут метели и ледяной дождь

Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 24 ноября в Тульской области ожидается сильный снег, метель, ледяной дождь, гололед, усиление юго-западного ветра до 15 м/с.

На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям правил личной безопасности:

  • водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, парковаться вдали от деревьев или слабо укрепленных конструкций,
  • пешеходам, находясь на улице, следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать обледенелых участков.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните 01 или 112.

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Фотограф:
сегодня, в 20:00 −1
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