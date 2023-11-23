На Веневском шоссе построят новый жилой комплекс на 700 квартир

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Об этом стало известно на заседании градсовета. Его провёл зампред регионального правительства – министр имущественных и земельных отношений Михаил Пантелеев.

Члены совета рассмотрели и утвердили изменения в генплан Плавска. Причина – уточнение границ земельных участков, развитие газоснабжения, а также строительство школы на 100 мест на ул. Тимофеева.

На Веневском шоссе в Туле планируются построить жилой комплекс на 700 квартир, а также объекты торгового назначения. В новом ЖК также разместится детский сад и пункт полиции.

Было рассмотрено изменение концепции строительства жилого комплекса «Фамилия» на ул. Филимоновской. Проектом предусмотрено три очереди строительства многоквартирных домов. Дом первой очереди сдан, второй – готовится к сдаче. В рамках третьей очереди застройщик планирует пристроить к жилому дому физкультурно-оздоровительный комплекс.

В новых ЖК будут установлены камеры видеонаблюдения с интеграцией в систему «Безопасный город». Кроме того, совет одобрил строительство магазинов на ул. Карла Маркса в Туле и в пос. Плеханово, склада и здания для ремонта автомобилей в д. Зимаровке и склада в пос. Ильинка.