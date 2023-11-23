Дорожные и коммунальные службы Тульской области приведены в режим повышенной готовности

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Регион находится в зоне циклона. В ближайшие часы нас накроет метель и ледяной дождь.

23 ноября по поручению Губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель Дмитрий Миляев провел совещание по оперативному реагированию на неблагоприятные погодные условия.

Дмитрий Миляев отметил, что Тульская область находится в зоне циклона. В ближайшие часы ожидается обильное выпадение снега, метель, ледяной дождь.

В ближайшие часы с сохранением до конца суток 23 ноября и в течение следующих суток на территории региона местами ожидается сильный снег, метель, ледяной дождь, гололед, усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с, образование снежных заносов и гололедицы на дорогах.

Начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов доложил, что что Главное управление совместно с Ситуационным центром Губернатора Тульской области каждые три часа проводит совещания по уточнению оперативной обстановки в регионе. Он предложил усилить группировки сил и средств жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов и обслуживающие дорожно-транспортную инфраструктуру. Все объекты работают в штатном режиме.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник доложил, что Тулаавтодору была поставлена задача обеспечить расчистку региональных дорог. Он обратил внимание глав администраций муниципалитетов на необходимость оперативно убирать автомобильные дорог для обеспечения работы общественного транспорта, в том числе проезда школьных автобусов к образовательным учреждениям.

Представители Правительства, ресурсоснабжающих организаций, а также администраций доложили о состоянии готовности к непогоде.

Дмитрий Миляев поручил ресурсоснабжающим организациям обеспечить усиление аварийных бригад, готовность к оперативному реагированию на нештатные ситуации. Родиону Дуднику — обеспечить контроль за работой снегоуборочной техники на региональных дорогах; региональной ГЖИ — организовать и держать на контроле работу УК в период непогоды; минобру, минздраву и минсоцтруду — организовать уборку территории в подведомственных учреждениях.

Кроме того, Дмитрий Миляев поручил министру ЖКХ Тульской области Олегу Дючкову держать ситуацию на общем контроле.

Первый заместитель губернатора дал ряд поручение главам администраций муниципалитетов: организовать взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, обеспечить работу по посыпке/расчистке улично-дорожной сети от снега и льда; взять на контроль работу школьных автобусов, а также обеспечить проезжее состояние сельских дорог, придомовых территорий для обеспечения проезда экстренных служб, карет скорой медицинской помощи.

Отдельно Дмитрий Миляев поручил главе администрации Тулы Илье Беспалову усилить бригады Тулгорэлектротранса для обеспечения оперативного реагирования на контактной сети электротранспорта.

«Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы свести к минимуму дискомфорт жителей из-за непогоды», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Водителям рекомендуется воздержаться от использования личного транспорта в условиях непогоды.