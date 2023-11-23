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Где в Туле 24 ноября отключат свет

Где в Туле 24 ноября отключат свет

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Первомайская, 13, 13-а,
  • ул. М. Жукова, 10-б, 14-б, 14-в,
  • ул. Кабакова, 79,
  • 1-й пр-д Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Горсовета, 104, 106, 109, 111, 113, 113-а, 121, 123-а, 74-100 (чётн.),
  • ул. 1-я Криволученская, 7,
  • ул. Н. Островского, 10,
  • ул. Металлургов, 86, 82, 88,
  • ул. Декабристов, 141-175 (нечётн.), 147-а, 178-а, 178-б,
  • ул. Комарова, 50, 52,
  • ул. Планировочная, 1-8,
  • ул. Белинского, 81, 86, 91,
  • ул. Мусоргского, 16,
  • п. Горелки: ул. Мелиховская, 4, 6, 8,
  • Московское шоссе, 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.), 45-а, 64-а,
  • ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Энтузиастов, 2,
  • ул. Партизанская, 33, 35-а, 36-а, 36-б, 38-а, 38-б, 38-в,
  • ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.).
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