В Новомосковске магазинный вор попал на камеры видеонаблюдения

Фото и видео: vk.com/instrument71moto

По словам сотрудников торговой точки, мужчина «наведывается» в магазины не первый раз.

Сотрудники одного из новомосковских магазинов по продаже рабочих инструментов опубликовали в соцсетях видеозапись с установленных в торговом зале камер видеонаблюдения.

На них запечатлён мужчина в куртке с капюшоном, который ходит по рядам и трижды пытается срезать висящие на стеллажах товары. Судя по видео, как минимум одна попытка увенчалась успехом – сняв вещь с крючка, мужчина убирает её под куртку и уходит.

Вот что пишет автор поста: «Друзья, будьте осторожны! Этот человек ворует товар в магазинах. Промышляет в Новомосковске и близлежащих городах. При себе имеет нож с помощью которого срезает зафиксированный на витринах товар. Попался в объектив камер: на 42-й секунде – неудачная попытка срезать товар, на 1:10 и 2:20 – факт кражи».