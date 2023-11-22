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В Туле пройдет выставка-пристройство собак и кошек «Машина добра»
Фото: https://vk.com/public213517310.

В Туле пройдет выставка-пристройство собак и кошек «Машина добра»

На мероприятии будет работать благотворительная ярмарка.

26 ноября с 12.00 до 16.00 в Туле пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом. Все питомцы будут полностью здоровы и обработаны от паразитов.

От новых хозяев потребуется заключение договора с волонтерами о передаче животного и соглашение на ненавязчивое отслеживание дальнейшей судьбы хвостика. Присмотреть себе питомца можно по ссылке.

Если вы пока не готовы взять животное, но хотите как-то помочь, можно принести: 

  • корма для кошек и собак (сухие и консервированные), лакомства;
  • впитывающие пелёнки и наполнители для кошачьих лотков;
  • средства для обработки от паразитов, переноски, игрушки, лежанки, когтеточки, одеяла, покрывала, постельное белье, а также миски;
  • ветеринарные препараты, хранящиеся без холодильника;
  • рис, гречку.

Выставка состоится во 2-м корпусе ТЦ «Сарафан» на 1-м этаже напротив детского парка «Джунгли».

сегодня, в 14:18 +2
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