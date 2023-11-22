  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Новости по тегу: пожар - MySlo.ru
  4. Новости по тегу: пожар - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Житель Левобережного задушил сожительницу подушкой
Фото из архива Myslo.

Житель Левобережного задушил сожительницу подушкой

Женщина скончалась на месте происшествия.

Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении жителя микрорайона Левобережного, ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 21 ноября обвиняемый поругался со своей сожительницей в квартире. Мужчина высказал ей за то, что она злоупотребляет спиртными напитками. В ходе ссоры он нанес возлюбленной несколько ударов кулаками по голове, затем задушил ее подушкой. Несчастная скончалась на месте происшествия от асфиксии.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь выступит в суде с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 14:50 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
уголовное делозадушил подушкой

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На пр. Ленина в Туле сошел с рельсов трамвай
На пр. Ленина в Туле сошел с рельсов трамвай
В Туле пройдет выставка-пристройство собак и кошек «Машина добра»
В Туле пройдет выставка-пристройство собак и кошек «Машина добра»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.