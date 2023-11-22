Житель Левобережного задушил сожительницу подушкой

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Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении жителя микрорайона Левобережного, ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 21 ноября обвиняемый поругался со своей сожительницей в квартире. Мужчина высказал ей за то, что она злоупотребляет спиртными напитками. В ходе ссоры он нанес возлюбленной несколько ударов кулаками по голове, затем задушил ее подушкой. Несчастная скончалась на месте происшествия от асфиксии.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь выступит в суде с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.