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В новом тульском онкоцентре для студентов медколледжа провели экскурсию
Фото минздрава Тульской области

В новом тульском онкоцентре для студентов медколледжа провели экскурсию

В медучреждении будут работать около 400 медиков среднего звена.

Экскурсия состоялась по инициативе минздрава Тульской области, чтобы студенты медколледжа, обучающиеся по специальности «сестринское дело», увидели объект изнутри, пока есть такая возможность и центр еще не принял первых пациентов.

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Экскурсию для студентов провел главврач областного онкодиспансера Дмитрий Истомин. Он рассказал, что установленное оборудование отвечает всем современным методикам диагностики и лечения онкозаболеваний. Будущие медики узнали, как будет организовано оказание медпомощи, в чем специфика работы медперсонала с онкологическими больными. Ребята посетили все отделения учреждения, задали вопросы о возможности трудоустройства. Им рассказали, что кадровой работе здесь уделено особое внимание, в центре будут работать около 400 медиков среднего звена.

— Онкодиспансер — одно из самых востребованных учреждений: 48 студентов имеют с ним договор целевой подготовки. Здесь современная материально-техническая база, и есть возможность для постоянного профессионального роста, — сказал директор Тульского областного медколледжа Алексей Денисов.

Напомним, строительство Тульского онкоцентра в рамках нацпроекта «Здравоохранение» стало возможным благодаря личному участию губернатора Тульской области Алексея Дюмина и при поддержке Президента Владимира Путина. 

 

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