В Тульском музее оружия пройдёт международная научная конференция

Фото из архива Myslo

В оружейную столицу приедут эксперты из разных музеев России, а также представители научно-просветительных организаций.

24 и 25 ноября в Тульском государственном музее оружия пройдет 1-я Международная научно-практическая конференция «Оружие как культурная ценность. История. Коллекция. Экспертиза». Это совместный проект Тульского государственного музея оружия и «Национальной ассоциации оружейных экспертов», реализованный при поддержке Минкульта РФ.

На заседаниях конференции выступят 16 человек, среди которых – учёные и научные работники. Их доклады посвящены различным аспектам оружейного дела и истории оружия, правовому регулированию экспертизы оружия, а также изучению уникальных предметов и коллекций.

Активное участие в конференции примут представители федеральных, региональных, муниципальных и частных музеев России и научно-просветительных организаций. Их доклады содержат эксклюзивный исследовательский материал и будут опубликованы в сборнике статей.