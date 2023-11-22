  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле 23 ноября отключат электроэнергию - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Где в Туле 23 ноября отключат электроэнергию

Где в Туле 23 ноября отключат электроэнергию

«Тулгорэлектросети» сообщают о предстоящих работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Литейная, 2, 9, 28, 30,
  • ул. Комсомольская, 22, 45 к. 1, 52,
  • ул. 9 Мая, 1, 3,
  • пр-т Ленина, 98, 100,
  • ул. Циолковского, 55-65 (нечётн.), 24-34 (чётн.), 40, 55-а,
  • ул. Котовского, 9-15 (нечётн.), 10-16 (чётн.),
  • ул. Шевченко, 58,
  • ул. Циолковского, 65-б, 67-75 (нечётн.), 42-56 (чётн.),
  • ул. Кауля, 56-74 (чётн.),
  • пер. Чапаевский, 4-20 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 11-а, 16-а,
  • ул. Будённого, 74-84 (чётн.), 61-79 (нечётн.),
  • Мясново: Одоевское шоссе, 1-в,
  • Китаевский пр-д, 4,
  • п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 53-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.),
  • ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.),
  • ул. Макаренко, 1-8 (чётн.),
  • пер. Вахрушева, 1-5 (нечётн.), 6, 13,
  • ул. Вахрушева, 7, 8, 9-а, 10.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
вчера, в 21:47 +1
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат электричествогде в Туле отключат светнет светаотключили электричество
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульском музее оружия пройдёт международная научная конференция
В Тульском музее оружия пройдёт международная научная конференция
Оформляя тулякам пенсию, чиновники не учли почти 30 лет трудового стажа
Оформляя тулякам пенсию, чиновники не учли почти 30 лет трудового стажа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.