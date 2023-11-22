Где в Туле 23 ноября отключат электроэнергию

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Литейная, 2, 9, 28, 30,

ул. Комсомольская, 22, 45 к. 1, 52,

ул. 9 Мая, 1, 3,

пр-т Ленина, 98, 100,

ул. Циолковского, 55-65 (нечётн.), 24-34 (чётн.), 40, 55-а,

ул. Котовского, 9-15 (нечётн.), 10-16 (чётн.),

ул. Шевченко, 58,

ул. Циолковского, 65-б, 67-75 (нечётн.), 42-56 (чётн.),

ул. Кауля, 56-74 (чётн.),

пер. Чапаевский, 4-20 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 11-а, 16-а,

ул. Будённого, 74-84 (чётн.), 61-79 (нечётн.),

Мясново: Одоевское шоссе, 1-в,

Китаевский пр-д, 4,

п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 53-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.),

ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.),

ул. Макаренко, 1-8 (чётн.),

пер. Вахрушева, 1-5 (нечётн.), 6, 13,

ул. Вахрушева, 7, 8, 9-а, 10.