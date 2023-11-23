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Росреестр упростил оформление недвижимости через «Госуслуги»
Фото из архива Myslo

Росреестр упростил оформление недвижимости через «Госуслуги»

Для проведения процедуры понадобится электронная подпись.

Пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг могут получать ключевые услуги Росреестра через личный кабинет. На портале «Госуслуги» доступно получение выписок из ЕГРН, государственный кадастровый учет и регистрация прав объектов недвижимости.

Кроме того, можно в онлайн-режиме подать заявление на исправление технической ошибки в сведениях ЕГРН и о невозможности регистрации права без личного участия собственника. Для подачи заявлений нужна электронная подпись. Её можно создать в приложении «Госключ».

– Без использования электронной цифровой подписи можно подать заявление на государственный кадастровый учет из-за изменения сведений об объекте недвижимости, кадастровый учет и регистрацию права на построенный или реконструированный дом, а также в ряде других случаев, – рассказала заместитель руководителя тульского Управления Росреестра Татьяна Трусова.

Туляки могут получить сведения о принадлежащих им объектах недвижимости с помощью онлайн-выписки через личный кабинет на «Госуслугах». Это займёт не более минуты.

Фотограф:
сегодня, в 07:40 0
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