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В Туле открылась фотовыставка, посвящённая Петру Первому
Фото из архива Myslo

В Туле открылась фотовыставка, посвящённая Петру Первому

На ней представлены изображения памятных монет, выпущенных Банком России в разные годы.

В Городском концертном зале открылась экспозиция «Петра творенья». Она посвящена достижениям эпохи правления первого российского императора. Многие события Петровской эпохи нашли отражение на памятных монетах — за последние 30 лет Банк России выпустил их почти полсотни.

Портрет самого Петра тоже много раз появлялся на отечественных деньгах. Увеличенные изображения монет из драгоценных металлов позволяют рассмотреть все художественные детали произведений, созданные искусными художниками-медальерами. Выставка будет интересна как нумизматам, так и любителям отечественной истории.

Экспозицию можно посетить до середины декабря, вход свободный.

Фотограф:
сегодня, в 08:20 0
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Место
ТулаГородской концертный зал

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