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В Веневе ввели в эксплуатацию центр культурного развития
Кадр из видео.

В Веневе ввели в эксплуатацию центр культурного развития

Планируется, что он станет точкой притяжения молодежи.

В Веневе завершено строительство Центра культурного развития. Двухэтажное здание возводили с ноября прошлого года. Для города новый центр станет точкой притяжения молодежи. Он расположен рядом со школой и детским садом. 

Вокруг здания благоустроена территория с автостоянкой, проездами, тротуарами и озеленением.

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Как сообщает минстрой Тульской области, на площади почти в 2000 квадратных метров находится библиотека, многофункциональный актовый зал, кабинеты для проведения кружковых занятий, танцевальный зал и фотостудия. В центре жители Венева смогут рисовать и вышивать, выступать на большой сцене в зале на 248 зрительских мест. 

Стоимость работ составила порядка 270 млн руб. Объект сдан.

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