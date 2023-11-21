В Веневе ввели в эксплуатацию центр культурного развития

Кадр из видео.

В Веневе завершено строительство Центра культурного развития. Двухэтажное здание возводили с ноября прошлого года. Для города новый центр станет точкой притяжения молодежи. Он расположен рядом со школой и детским садом.

Вокруг здания благоустроена территория с автостоянкой, проездами, тротуарами и озеленением.

Как сообщает минстрой Тульской области, на площади почти в 2000 квадратных метров находится библиотека, многофункциональный актовый зал, кабинеты для проведения кружковых занятий, танцевальный зал и фотостудия. В центре жители Венева смогут рисовать и вышивать, выступать на большой сцене в зале на 248 зрительских мест.

Стоимость работ составила порядка 270 млн руб. Объект сдан.