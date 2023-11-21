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Музей-усадьба «Ясная Поляна» начинает прием заявок на конкурс художественного слова «Круг чтения»
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Музей-усадьба «Ясная Поляна» начинает прием заявок на конкурс художественного слова «Круг чтения»

Конкурс состоится 14 января ДК «Ясная Поляна». К участию приглашаются дети в возрасте от 10 до 17 лет. Заявки на участие принимаются по 6 января.

Участникам конкурсной программы предстоит выразительно прочитать отрывки из произведений Льва Толстого и авторов круга его чтения. Продолжительность каждого выступления – 2–3 минуты. Конкурс будет проходить в двух возрастных категориях: 10–13 лет и 14–17 лет.

Выступления конкурсантов будут оцениваться по следующим критериям: уверенное знание текста, выразительность речи, правильное литературное произношение, артистизм и оригинальность исполнения.

Ольга Матвеева.jpg
Ольга Матвеева.

В жюри конкурса войдут директор музея «Ясная Поляна» Екатерина Толстая; педагог по сценической речи театров Et Cetera и Московского Губернского театра Ольга Матвеева; член Союза театральных деятелей России, режиссер Тульского государственного академического театра драмы имени М. Горького, педагог художественной студии «Бенефис» Анна Терешина.

участница конкурса «Круг чтения» 2023 года.jpg

Полный текст Положения о конкурсе опубликован здесь. Прислать заявку на участие можно до 6 января 2024 года на электронный адрес [email protected] с пометкой «Круг чтения».

В заявке необходимо указать: фамилию, имя и отчество, возраст и место проживания участника, имя автора и название читаемого произведения, а также контактную информацию.

Все конкурсанты получат сертификаты участников, возможность посетить мастер-класс по сценической речи от Ольги Матвеевой. Самые яркие участники получат памятные подарки от музея-усадьбы «Ясная Поляна».

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Автор:
сегодня, в 12:23 0
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