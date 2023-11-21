Тулячкам в прямом эфире расскажут, как сохранить женское здоровье

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22 ноября в 13.00 в прямом эфире в группе регионального минздрава соцсети «ВКонтакте» на вопросы жителей региона ответит заведующая консультативно-диагностическим отделением филиала № 1 Тульского перинатального центра Светлана Сладкова.

Врач расскажет, как женщина должна заботиться о своем здоровье. Какие меры профилактики наиболее актуальны? Какие есть факторы риска, и как их избежать? Какие обследования и в каком возрасте необходимы? Как продлить женское здоровье?

Вопросы врачу можно задать в личных сообщениях в соцсети «ВКонтакте» или в ходе прямой трансляции.