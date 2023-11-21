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Тульские аграрии побили рекорд, собрав 670 тысяч тонн картофеля
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Тульские аграрии побили рекорд, собрав 670 тысяч тонн картофеля

Во время еженедельного оперативного совещания министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин подвел промежуточные итоги уборочной кампании.

В регионе собрано более 2,5 млн тонн зерна и более 390 тысяч тонн масличных культур. Продолжается уборка кукурузы на зерно, сои и подсолнечника, которая возможна при минусовой температуре. Также собрано более 50 тысяч тонн овощей и рекордные 670 тысяч тонн картофеля. Посеяно 270 тысяч га озимых.

В Тульской области начата цифровая инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения. Будет определена площадь пашни и необрабатываемых земель. Работы уже проведены в Веневском и Белевском районах. Там совместно с администрациями устанавливаются собственники необрабатываемых земель для их введения в оборот.

За 10 месяцев Тульской области произвели почти 158 тысяч тонн мяса птицы, 167 тысяч тонн молока и 709 млн яиц.

В этом году тульские аграрии получили субсидии более, чем на 2 млрд рублей. По поручению губернатора в октябре были произведены выплаты в связи с удорожанием ГСМ. За субсидией обратились более 180 фермеров. Для пополнения оборотных средств привлечено более 8,5 млрд рублей краткосрочных и порядка 13 млрд рублей инвестиционных кредитов.

— Наши аграрии показывают рекорды, и мы будем их поддерживать. Важно, чтобы все инструменты поддержки, которые действуют в области, работали максимально эффективно. Несмотря на непростую обстановку, аграрии региона продолжают вкладывать средства в модернизацию действующих и создание новых производств, — сказал Алексей Дюмин.

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