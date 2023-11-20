Тульский самовар украсил павильон на ВДНХ

Фото ГУ ТО «Тульские парки»

Самовар из ЦПКиО им П. П. Белоусова уехал на столичную выставку регионов в ВДНХ. Как сообщили в пресс-службе ГУ ТО «Тульские парки», он уже занял свое место в павильоне. А по окончании выставки вернется на прежнее место. На арт-объекте изображены достопримечательности оружейной столицы.

Самовар отгрузили в Москву вечером 18 ноября.

Напомним, выставка «Россия» открылась в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Тульская область, как и все регионы страны, стала участницей масштабного события. С тульскими брендами и изделиями народных художественных промыслов можно познакомиться в «Универмаге» в 75-м павильоне ВДНХ. Здесь продают пряники, пастилу, самовары, филимоновскую игрушку и многое другое. В Доме российской кухни можно попробовать традиционные тульские блюда.