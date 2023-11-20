В «Тула-Арене» прошли открытый чемпионат и первенство области по джиу-джитсу

Фото пресс-службы правительства Тульской области

19 ноября в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» прошли открытый чемпионат и первенство Тульской области по джиу-джитсу.

Спортсменов и гостей мероприятия приветствовал заместитель министра спорта Тульской области Александр Россихин.

— Сегодня «Тула-Арена» принимает масштабные соревнования, на которые съехались любители спорта со всех уголков нашей страны. Единоборства в нашем регионе набирают популярность день ото дня, и количество участников это лишний раз подтверждает. Сегодня я хочу пожелать вам спортивного азарта, стойкости и высоких результатов, — сказал Александр Россихин.

За победу боролось более 500 спортсменов, представляющих 15 регионов страны. Возрастные категории: 12 лет, 14 лет, 16 лет, 18 лет, 21 год и старше. Медали разыграли в дисциплинах: «Не-ваза», «Дуо-систем» и «Файтинг».

Такие соревнования повышают интерес россиян к спорту, что способствует выполнению задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».