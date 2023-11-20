В массовом ДТП на трассе под Тулой погибли два человека

Фото из группы «ВКонтакте» «Автохамы и ДТП | Тула».

Утром 20 ноября на 177-м километре трассы М-2 «Крым» в районе деревни Самылинки произошло серьезное ДТП. Как сообщили Myslo очевидцы, столкнулись четыре автомобиля — две «Газели» и две легковушки.

По данным минздрава Тульской области, доезд бригады скорой помощи на место составил 17 минут.

Двое мужчин погибли до приезда медиков.

Мужчины 27 и 38 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу им. Д. Я. Ваныкина. 45-летний пострадавший от транспортировки в стационар отказался.

Подробности происшествия уточняются.