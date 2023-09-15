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Подрядчик извинился перед туляками за срыв сроков ремонта проспекта Ленина
Фото из архива Myslo

Подрядчик извинился перед туляками за срыв сроков ремонта проспекта Ленина

Новая дата окончания работ — 1 октября.

Игорь Мясоедов, директор подрядной организации «УНИВЕРСАЛТЕХКОМ», которая занимается ремонтом проспекта Ленина и ул. Кутузова, извинился перед туляками за доставленные неудобства. 

— Недостаточно сил и средств физических и финансовых на два таких сложных больших объекта. Прошу у всех туляков прощения за доставленные неудобства, — сказал Мясоедов.

Предварительная дата окончания ремонта проспекта — 1 октября.

Напомнимсогласно муниципальному контракту работы должны были завершиться до 1 сентября 2023 года. Подрядчика уже оштрафовали за срыв сроков на 17 миллионов рублей.

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сегодня, в 10:20 −7
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