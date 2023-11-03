Подрядчик обещает закончить ремонт улицы Кутузова до конца этой недели

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По контракту срок окончания работ на улице Кутузова в Туле — 1 сентября. Но работы до сих пор не завершены. После того, как все сроки вышли, новых никто официально не озвучивал: все внимание туляков захватил проспект Ленина и исполнитель работ — фирма «Универсалтехком». Тем временем та же фирма проводит ремонт улицы Кутузова.

Подрядчик извинился перед туляками за срыв сроков ремонта проспекта Ленина

Myslo запросил о сроках администрацию Тулы. По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству:

«В настоящее время на ул. Кутузова завершены основные работы по укладке асфальта по основному ходу и на пешеходных коммуникациях.

В настоящее время проводят работы на сопряжениях проезжей части и тротуаров, обустраивают подходы к остановкам общественного транспорта и сами остановочные площадки.

Также проводят работы по уборке строительного мусора и восстановлению нарушенного благоустройства (отсыпка грунта на газонной части дорог).

Данные мероприятия планируют завершить до конца недели».

Напомним, комплексный ремонт ул. Кутузова начался в ночь на 4 апреля 2023 года. Администрация города обещала новые ливневки, пешеходные переходы, совмещенные с искусственной дорожной неровностью, тротуар и т. д. Но благоустройство всё никак не наступит.

Срок окончания ремонта проспекта Ленина снова перенесут

Читатели жаловались нам на недоделки:

— Вот так выглядят стыки дороги и тротуара на ул. Кутузова по обе стороны. Где обещанная доступная среда? Дорожные бордюры задрали повыше, стыки либо засыпали щебнем, или вовсе оставили дыры. Ни в коем случае у этого подрядчика нельзя принимать данную улицу, пока не исправит все косяки! — говорит туляк.