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Когда сдадут проспект Ленина и как накажут подрядчика?

Когда сдадут проспект Ленина и как накажут подрядчика?

На горячие вопросы туляков ответил первый замглавы администрации Тулы, экс-начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

На портале Myslo.ru и в соцсетях туляки обсуждают затянувшийся ремонт главной улицы Тулы. «Идем на рекорд! Сроки перенесли уже пять раз. Доколе?!», «На проспекте опять снимают асфальт! Кто заплатит за это?!» — самые «нежные» комментарии в адрес горе-подрядчика.

Ровно полгода назад на гневные вопросы туляков по поводу ремонта главной транспортной артерии города администрация уже давала пояснения.

7 ноября 2023 года Дмитрий Ярцев специально для Myslo рассказал о ходе ремонта.

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— Правда ли, что подрядчика сменили и сейчас ремонтом проспекта Ленина занимается другая компания?

— Нет. Расторжение контракта — это определенная процедура, как минимум 40 дней. И для этого нужны очень веские основания. Хотя, признаюсь, мы не ожидали, что на полумиллиардный контракт выйдет не совсем адекватный подрядчик.

— Как накажут нерадивого подрядчика?

— Да, подрядчик нарушил сроки контракта, есть вопросы к качеству работ. Но он не отказывается переделывать работу. Поэтому внести в реестр недобросовестных подрядчиков его нельзя. По закону внести в этот реестр можно, только если организация совсем не вышла на исполнение контракта.

Мы применим к нему штрафные санкции — ориентировочно более чем 40 млн руб. С подрядчиком мы работает по факту выполнения работ. Никакого аванса по контракту он не получал. Сам подрядчик уже заявил об убытке в 200 млн руб. на этом контракте. Но это, как говорится, его проблемы. Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.

— Почему опять снимают асфальт на проспекте?

— Действительно, примерно 50% покрытия подрядчик переделывает. Экспертное сопровождение выявило нарушения по уплотнению и водонасыщению покрытия. И подрядчику выдано предписание заменить бракованные участки.

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Погодные условия подходят для укладки асфальта. Плюс достигнуты договоренности с тульскими производителями асфальта: горячий асфальт поставляется с «коротким плечом», в течение 20 минут с момента отгрузки. За это время асфальт практически не остывает.

И да, исправление недочетов, перекладка некачественного слоя входят в стоимость контракта. Дополнительно никаких денег город за это не платит.

— Что осталось сделать на проспекте?

— Завершить укладку покрытия: по одной полосе от педуниверситета до ул. 9 Мая (по нечетной стороне) и от ул. Мира до ул. Болдина (по четной стороне). Это около 5 тысяч кв. метров. Планируем уложить сегодня в ночью (7 ноября. — Прим. ред.).

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При перекладке полосы используют специальную ленту — чтобы на стыке полотен не разрушался асфальт при эксплуатации.

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Фактически завешены работы на пешеходных коммуникациях, осталось доделать половину съездов с проспекта, кое-где закатать в асфальт парковочные карманы, установить остановочные павильоны. Ну и доделать еще разметку и установить дорожные знаки.

— Когда работы закончат?

— Управление транспорта и дорожного хозяйства, я как первый заместитель главы администрации работаем по этому объекту в ручном режиме. На объект поставили большое количество субподрядчиков, чтобы по максимуму сократить время до окончательной готовности объекта.

— Остановочные павильоны ставят старые или новые?

— Павильоны устанавливаем новые. В некоторых местах, где геометрия не позволяет, они нестандартные (имеется ввиду остановка «Площадь Победы» на нечетной стороне проспекта — ранее там не было остановочного павильона вообще).

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Будет перенесена остановка троллейбусов и автобусов на педуниверситете — за светофор на перекрестке проспекта и ул. Николая Руднева. Уже закатали в асфальт площадку, в выходные дни будем устанавливать павильон. Пассажиров предупредим о переносе остановки заранее.

Остановочная площадка на Зеленстрое будет с ограждением.

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— Кто будет убирать строительный мусор после ремонта?

— Подрядчик. Остатки щебенки, снятого старого асфальта — все будет убрано.

Автор:
Фотографы:
сегодня, в 14:15 0
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Люди
Дмитрий Ярцев
Место
ТулаПроспект Ленина

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